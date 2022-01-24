Aman aman... Yargı Neva'nın güzeller güzeli ablasına bakın! Hık demiş birbirinin burnundan düşmüşler

Yargı dizisinde Savcı Pars'ın kardeşi Hakime Neva karakterine hayat veren Başak Gümücinelioğlu, ablasını paylaştı. Güzel oyuncu ve ablası, sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum aldı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, ilk başlarda sosyal medya üzerinden rekor kırdı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, daha sonra reytinglerde patlama yaptı.

Dizinin çekirdek olan kadrosu ise zamanla büyümeye başlarken, Sen Çal Kapımı dizisinde yıldızı parlayan Başak Gümücinelioğlu, kadroya dahil oldu.

Gümücinelioğlu, Sen Çal Kapımı dizisinde dikkatleri üzerine çekti ve güzelliği ile göz doldurdu.

Şimdi canlandırdığı Hakime Neva karakterin sayesinde yeniden zirveye çıkan oyuncu, ablası ile olan karesini paylaştı.

HAKİME NEVA'NIN ABLASINA BAKIN!

Başak Gümülcinelioğlu yani Hakime Neva, dizide Engin'i öldüren şüpheliler arasında yer alıyor.

Ceylin ve Ilgaz için tehlike oluşturan Neva, güzelliği ile seyircinin gönlünü kazandı.

ahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ni bitiren Gümülcinelioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans yapt ve ablasının izinden gitti.

Ablasının izinden giden ancak oyunculuğu ile parlayan Gümücinelioğlu, ablası Deniz ile pozunu paylaştı. Oyuncu paylaşımında "Canımın kıymetli yarısı" notunu düştü.

Birbirilerine çok benzeyen ikiliye, "İkiz gibisiniz" yorumları yapılırken, güzellikleri ve samimiyetleri hayranlarından tam not aldı.