Amcasıyla evlendirildi! Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli annesi hikayesiyle yürek burktu... Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i: Oktay Kaynarca... Kitaplara konu olacak cinsten bir hayat süren Oktay Kaynarca'nın annesi hem güzelliği hem de yaşadıklarıyla dikkat çekti.

Türk dizilerinin sevilen yüzü Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile hafızalara kazındı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle rekorlar kıran Oktay Kaynarca, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlarda yer alıyor.

Küçük yaşlarda elektrikçi olarak çalışan ve bir yandan da okuyan Oktay Kaynarca konservatuarı kazanmayı başardı.

Ailesinin Almanya'da olması nedeniyle babaannesiyle büyüyen Kaynarca, ilk olarak TRT'de yayınlanan Gençler adlı dizide rol aldı.

Oynadığı her rolün hakkını veren ve mavi gözleriyle keskin bakışlar atan Oktay Kaynarca, özel hayatında pek şanslı olanlardan değildi.

Ünlülerin trajik hikayeleri arasında listede başı çekebilecek olaylar tecrübe eden Oktay Kaynarca, zor günler geçirdi.

Annesi, amcasıyla evlendirildi

Aslen Malatyalı olan Kaynarca, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Almanya'da yaşadıkları yıllarda yengesi Kaynarca ve ailesini görmeye geldi. Baba Özkan Kaynarca, yengesini karşılamak için havaalanına gitti. Dönüşte gerçekleşen feci kazada baba ve yenge Kaynarca vefat etti.

Aile büyükleri bu olayın ardından Kaynarca'nın annesi ile amcasının evlenmesine karar verdi. O zaman çok küçük olan Kaynarca, bu gerçeği yıllar sonra öğrendi.

Annesinin kopyası

Annesi ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Oktay Kaynarca, büyük bir ilgi gördü.

Gözleri tıpatıp aynı olan anne-oğul, benzerlikleriyle şoke etti.

Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Kaynarca, güzelliğiyle ise hayran bıraktı.