Annemizi Saklarken 1. bölüm fragmanı: Handan'ın hikayesi başlıyor...

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken 8 Aralık Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin 1. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Annemizi Saklarken ilk bölüm fragmanı...

Hande Doğandemir ve Kutsi'yi bir araya getiren dizi Annemizi Saklarken, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizi, Star TV ekranlarında olacak.

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar.

Bu sürede Dündar’ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanan dizinin ilk bölüm fragmanı da geldi. Peki Annemizi Saklarken dizisi ilk bölümde neler olacak? İşte 1. bölüm fragmanı...

Annemizi Saklarken 1. Bölüm Fragman VİDEO