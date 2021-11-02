Annemizi Saklarken ilk bölüm tanıtımı: Çocuklarım için saçımı süpürge etmem!

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Annemizi Saklarken, geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Dizinin çekimlerinin başlamasının ardından bugün ise ilk tanıtımı yayınlandı.

Star TV iddialı dizileri arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanırken, Annemizi Saklarken projesiyle el sıkıştı.

Dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken, başrolleri is Hande Doğandemir ve Kutsi paylaşacak.

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği Annemizi Saklarken'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

Öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Annemizi Saklarken dizisinden ilk tanıtım bugün geldi.

Yayınlanan tanıtımda; Handan karakterinin kendini tanıttığı ve yaşamına dair detayları anlattığı görüldü.

Genç ve güzel bir kadın olan Handan'ın çocukları için canını vermeye hazır olduğu ancak saçını süpürge etmeyeceğini söylediği anlar dikkati çekti.

Kutsi tanıtımın son sahnesinde görülürken, Hande Doğandemir'in güzelliği izleyenlerden tam not aldı. İşte Annemizi Saklarken ilk bölüm tanıtımı...

Annemizi Saklarken ilk bölüm tanıtımı İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar.

Bu sürede Dündar (Kutsi)'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCU KADROSU

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.