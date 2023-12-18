"Antidepresan" şarkısıyla tanınmıştı! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış “Antidepresan” şarkısıyla milyonlara adını duyuran ve son dönemde büyük çıkış yakalayan Mert Demir, meğer yıllar önce O Ses Türkiye’ye katılmış. Ünlü ismin eski hali ve sesi şaşkına çevirdi.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Mert Demir, son zamanlarda seslendirdiği "Ateşe Düştüm" şarkısının cover'ıyla büyük bir ilgi gördü.

Ancak bu ilgi sadece şarkının gücüyle değil, şarkının vokalindeki gizemli kadının kimliğiyle de yakından ilgili.

Şarkının vokalistinin ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya olması, gündeme bomba gibi düştü. Bu da yetmedi, ünlü şarkıcıyla aralarında aşk dedikoduları ortaya çıktı.

Haliyle Mert Demir, son dönemin en çok konuşulan ve özel hayatıyla merak konusu olan ünlülerden biri haline geldi.

Peki Mert Demir’in 9 yıl önce O Ses Türkiye’ye katıldığını biliyor muydunuz?

Görüntüleri şoke etti

Antidepresan, Ateşe Düştüm şarkılarıyla son dönemin popüler müzisyenlerinden biri haline gelen Mert Demir, 9 yıl önce O Ses Türkiye'de boy gösterdi.

O zamanlar henüz 20 yaşında olan Mert Demir'in hem sesi, hem de eski hali görenleri şaşkına çevirdi.