Arabeskin Müslüm babasıydı! Müslüm Gürses bakın nereliymiş...

Arabeskin en sevilen isimlerinden olan 'Baba' lakaplı sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti.
Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü özel bir hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Solunum cihazına bağlanan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Müslüm Gürses hakkında merak edilenler sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.
Şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başlayan Müslüm Gürses'in memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Müslüm Gürses 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde dünyaya geldi.
Müzik kariyeriyle Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses şarkılarıyla hafızalarda yer edindi.
1979 yılında ilk defa "İsyankar" filmiyle kamera karşısına geçen Gürses, toplam 40 sinema filminde rol almıştır.