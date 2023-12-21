Arak'ın Gözü Kara'sı: İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli? Arak dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli hakkında bilgiler yoğun bir şekilde arama motorlarına yöneltiliyor. Kariyeri ve özel hayatı merak edilen İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli, hangi dizilerde oynadı...

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Show TV'nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi “Arak", yayında.

Arak, ailesinin yaşamını altüst edenlerden hesap sormak için harekete geçen Kara’nın sürpriz bir şekilde yolunun kesiştiği Zeynep ile birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana taşıyacak.

Dizinin başrol oyuncularından İlker Kaleli ‘Kara’ karakteri ile ekrana dönüyor.

kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor.

Seyirciler, İlker Kaleli'yi gündeme taşıdı, hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki, İlker Kaleli kimdir? Arak dizisi Kara kimdir? İşte detaylar...

İlker Kaleli kimdir

İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2023 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Son, Kayıp Şehir ve Kayıp dizilerinde oynayan Kaleli, Poyraz Karayel dizisiyle zirveye tırmanmıştır.

İlker Kaleli evli mi, sevgilisi kimdir diye merak ediyorsanız,

Rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile uzun bir süre aşk yaşayan İlker Kaleli, şimdilerde şarkıcı Sıla ile birliktedir.

Öğretmen dizisinden sonra Arak ile ekrana dönen oyuncu, Kara karakteriyle dikkatleri çekmektedir.