Arayış dizisi konusu nedir? Aslı Enver ve Mehmet Günsür başrolde! Arayış dizisi oyuncuları kimler? Yakın süreçte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte başrollerini Mehmet Günsür ve Aslı Enver'in paylaştığı dizinin konusu ve merak edilenler...

Disney Plus'ta ekrana gelecek olan Arayış dizisi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olacak olan diziden ilk fotoğraflar paylaşıldı. İlgiyle takip edilen dizide başrolleri ünlü oyuncu Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşacak.

Arayış dizisi konusu nedir?

Dizide metropol hayatına sıkışan, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir kadın olan Nisan, birlikte katıldıkları bir şifa seansı sonrası ortadan kaybolan arkadaşının izini sürmektedir. Tam bu esnada şaibeli bir tarikata ulaşacaktır. Bütün şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılacaktır.

Arayış dizisi oyuncuları kimler?

İlgiyle takip edilen dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:



Defne Kayalar,

Devin Özgür Çınar,

Erol Babaoğlu,

Onur Ünsal,

Eylem Yıldız,

Oral Özer,

Ali Yoğurtçuoğlu,

İpek Türktan,

Erdem Şenocak,

Begüm Akkaya,

Şeyma Gökçe Cengiz.