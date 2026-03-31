Arda Güler ve Duru Nayman bakın nasıl tanışmış: Tesadüfün böylesi...

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in her adımı yakından takip edilirken, özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle Arda Güler'in Madrid'deki imza töreninde yanında görülen ve o günden bu yana sık sık birlikte anıldığı Duru Nayman, objektifleri üzerine çekiyor.

Kameralara tatlı halleri yansıyan çiftin uzun süredir birlikte oldukları biliniyor.

Çocukluk aşkı denilecek bu ilişkinin başlangıç noktası ise merak konusu.

Bakın, Arda Güler ve Duru Nayman'ın yolları nasıl kesişmiş...

Duru Nayman, sevgilisi Arda Güler gibi sporla ilgileniyor.

Öyle ki, basketbol dünyasına adımını genç yaşlarda atan Nayman, kariyerinin ilk yıllarında Fenerbahçe altyapısında forma giydi.

İkilinin tanışmasının da bu dönemde gerçekleştiği düşünülüyor.

Duru Nayman, son olarak 2022-2023 yıllarında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer aldı.