A.B.İ. dizisinin yeni bölümü iptal edildi: İşte sebebi

Ekranların sevilen ikilisi Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan, her bölümüyle reyting listelerini altüst eden A.B.İ. dizisinden bu hafta hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapım, bu hafta heyecanla beklenen yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

Kanalın yayın akışında yapılan son dakika değişikliğiyle birlikte, dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

İzleyiciler, dizinin yayın akışından neden çekildiği merak ediyor.

SEBEBİ MİLLİ MAÇ

Türkiye A Milli Takımı bugün kritik bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Milli maç nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yapıldı.

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü de milli maç nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Dizi, tekrar bölümüyle ekrana gelecek.