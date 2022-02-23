Arka Sıradakiler'in Dizdar'ı Demir Kuvvetli'nin değişimine bakın! Evlendi, güzeller güzeli bir kızı oldu...

Arka Sıradakiler'in Dizdar'ı Demir Kuvvetli'nin değişimine bakın! Evlendi, güzeller güzeli bir kızı oldu...

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Dizdar rolüyle akıllara kazınan Demir Kuvvetli, evlendi ve bir kız çocuğu babası oldu. Kuvvetli'nin yıllar içindeki değişimini görenler ise tanımakta zorlandı.

2007-2012 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Arka Sıradakiler, dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Dizinin başrollerinde ise Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Barış Atay Mengüllü, Pelin Akil, Fırat Çöloğlu ve Temmuz Karikutal gibi oyuncular yer almıştı.

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan Dizdar nam-ı diğer Shrek karakteri ise gençlerin hafızasına kazınan isimlerden olmuştu.

Dizdar karakterine ise Demir Kuvvetli hayat vermişti. Başarılı performansıyla dikkati çeken Demir Kuvvetli, dizinin final yapmasının ardından kayıplara karışmıştı.

Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Dizdar karakteriyle akıllara kazınan Demir Kuvvetli'nin yıllar içindeki değişimi hayrete düşürdü.

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Uzun zamandır herhangi bir dizi projesinde yer almayan oyuncu Demir Kuvvetli, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

Bir dönem iri cüssesiyle okuldaki öğrencilere korku salan Kuvvetli, şimdilerde evli ve bir kız çocuğu babası...

Kuvvetli, sık sık kızı Deren ve eşi ile çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kuvvetli'nin paylaştığı kareleri gören hayranları ise Arka Sıradakiler dizisinin özlediklerini belirten yorumlarda bulunuyor.