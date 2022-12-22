Arka Sokaklar Engin'in eski aşkı görenleri dumur etti! Meğer o isim...

Arka Sokaklar Engin'in eski aşkı görenleri dumur etti! Meğer o isim...

Arka Sokaklar dizisinde Engin'e hayat veren İlker İnanoğlu'nun eski aşkı gündem oldu. O isim gören hayranları, şaşkınlıklarını gizlemekte zorlandı.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizi, 17 sezondur izleyenleri ekrana kilitliyor. Her Cuma reyting rekorları kırmayı başaran dizi, bugüne kadar da sayısız oyuncuyu kadrosunda ağırladı.

Uzun yıllardır dizinin kadrosunda olan İlker İnanoğlu, Engin karakteriyle sevilen isimlerin arasında başı çekiyor.

20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İnanoğlu, bugüne kadar sayısız projede yer aldı. Türk film ve dizi tarihinin tanınan isimlerinden olan İnanoğlu, Türk İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğludur.

Zaman içerisinde en az anne ve babası kadafr ünlü olan İnanoğlu, 1986 yılında Biricik Suden ile evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi.

Daha sonra ABD'de master yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chole'den bir oğlu olan ve adını Berke koyan İnanoğlu, bu evliliği de uzun süre devam ettiremedi.

İnanoğlu Türkiye'ye döndükten sonra gönlünü herkesin sevdiği ve beğendiği bir isim olan Yeşim Salkım'a kaptırdı.

İnanoğlu'nun eski eşi: Yeşim Salkım

Yeşim Salkım ve İlker İnanoğlu, 2006 yılında evlendi. Ancak büyük umutlarla başlayan bu evlilik, boşanma ile sonuçlandı.

O dönem basında birbirinden farklı iddialar çıktı. Ancak İlker İnanoğlu, konuşmama kararı aldığını açıkladı.

İnanoğlu, boşanması hakkında konuşmama kararı aldığını ve konuşmanın kimseye yakışmayacağını söyledi. Salkım ile aralarında bir problem olmadığının da altını çizen İnanoğlu, avukatlarının mahkemeye gönderdiği dilekçeyle ilgili de yorumda bulunmadı.

İlker İnanoğlu, 2015 yılında Zeynep Mutlu ile dördüncü evliliğini gerçekleştirdi ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Ünlü çift, üç yıl sonra yollarını ayırdı.