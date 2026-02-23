Masumiyet Müzesi 2. sezon var mı, yayınlanacak mı? Orhan Pamuk'un özel isteği...

Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" adlı romanı diziye uyarlanarak Netflix'te yayına girdi.

İlk günden beri listenin ilk sırasına yerleşen dizi büyük bir ilgi gördü.

İzleyiciler, diziyi bitirir bitirmez "2. sezon ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Masumiyet Müzesi 2. sezon çıkacak mı? Masumiyet Müzesi 2. sezon gelecek mi, ne zaman? gibi soruları sizler için araştırdık.

İşte, yeni sezon bilgileri...

MASUMİYET MÜZESİ 2. SEZON ÇIKACAK MI

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre; Yazar Orhan Pamuk, dizi çok sevilse bile ikinci sezonun yapılmaması için sözleşmeye özel bir madde koydurdu. Bu nedenle yeni sezon planı bulunmuyor.

DİZİ KONUSU

1975 yılında başlayan hikâye, tekstil zengini Basmacı ailesinin okumuş 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı, tezgâhtarlık yapan Füsun arasındaki aşkı anlatmaktadır.