Arka Sokaklar'ın Ali'sini gören tanıyamıyor! Son haline yorum yağdı: "Abi ne oldu sana?" Arka Sokaklar dizisinde uzun süre Ali karakteri ile yer alan Alp Korkmaz, ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Korkmaz'ın son hali, görenleri bir hayli şaşırttı.

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar, 17 sezon boyunca ekranlarda yer aldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu dizinin başrollerini paylaştı. Dizi Cuma günlerine damga vurmaya devam ediyordu ancak Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiği duyuruldu. Verilen aranın uzamasının ardından ise dizinin sona erdiği açıklandı. Diziyi hala daha özleyenler var. Arka Sokaklar'ı ve eski başrolleri özleyenler ise Alp Korkmaz'ın son halini görünce şaşırdı. Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Korkmaz'ın görenler "Abi yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış" yorumlarında bulundu. İşte Alp Korkmaz'ın son hali Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol aldıktan sonra ücret konusunda yapımcılarla anlaşamayan Alp Korkmaz, diziden ayrıldı. Alp Korkmaz, diziden ayrılma kararı aldıktan sonra senaryoda da değişikliğe gidildi. Önce Ali, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirildi ardından göstermeden bir mayınla patlatıp öldürüldü. Diziden apar topar çıkartılan Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Başarılı isim tiyatro yapmaya devam ederken gözlerden uzak bir hayat da sürüyor. Dizide Ali'ye hayat veren 42 yaşındaki Alp Korkmaz'ın son haline yorum yağdı. Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ı görenler "Abi yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış", "Vay be gençlik gitmiş" yorumlarında bulundu.