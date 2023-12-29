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Arka Sokaklar'ın dizisinde Mesut Komiser'in oğlunu canlandıran Kerimhan Duman, "Tokmak kafa Tunç" olarak tanındı.
Yıllarca setlere gidip gelen Duman, kariyer planlarını değiştirdi.
Ünlü oyuncunun son halini gören izleyiciler, adeta tanıyamadı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kerimcan Duman, şimdilerde 26 yaşında.
Arka Sokaklar ekibiyle iletişimini koparmayan Kerimhan Duman, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Şuan ne yaptığını merak edenler ise mesleğini duyunca şaşırıyor.
Avukat oldu
1996 İstanbul doğumlu olan Kerimhan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, diplomasını aldı.
Mesleğini eline alan Duman, aynı zamanda "tokmakhead" rumuzuyla e-sporla ilgileniyor.