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Arka Sokaklar'ın asabi Tunç'u bakın hangi mesleği yapıyor! "Suç işleyesim geldi"

Arka Sokaklar'ın asabi Tunç'u bakın hangi mesleği yapıyor! "Suç işleyesim geldi" Arka Sokaklar dizisinde Tunç karakteriyle tanınan Kerimhan Duman, setlerden uzaklaştı. Duman'ın yeni mesleğini duyanlar ise şaşkınlık yaşadı.