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Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı ceketinin önünü açtı, gören bir daha baktı! "Emsalsiz güzellik"

Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı ceketinin önünü açtı, gören bir daha baktı! "Emsalsiz güzellik" Arka Sokaklar dizisinde Başak karakterini canlandıran Perihan Ünlücan, son paylaşımıyla mest etti.