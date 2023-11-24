Arka Sokaklar dizisinde Engin'in avukat sevgilisi olarak ekrana gelen Başak karakteri, Perihan Ünlücan tarafından canlandırılıyor.
Dizideki performansı ile dikkatleri çeken Başak'ın Sadullah'ın avukatı olarak ortaya çıkması ise dizideki olayların seyrini değiştiriyor.
1984 yılında İstanbul'da doğan Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu.
Oyunculuk kariyerine Gül Oğuz ile tanışmasıyla başlayan Ünlücan, ilk oyunculuk deneyimini "Kış Masalı" adlı dizide yaşadı.
Cesur dekolte
Ardından birçok projede yer alan sanatçı, Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.
37 yaşındaki Perihan Ünlücan'ın sosyal medya kareleri mest etti.
Ünlü oyuncu, ceketinin önünü açarak poz verdi. Fit görüntüsü ve cesur dekoltesi, takipçilerinden tam not aldı.