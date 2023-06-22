Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz amuda kalktı, yetmedi şov yaptı! "Aman dikkat güzelim" Tatilin keyfini süren Merve Oflaz, yediği pizzaların acısını çıkarttı.

Oyuncu Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Arka Sokaklar gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da tatil pozlarını paylaştı.

Amutta durdu

Oflaz, fiziğini korumak için spordan vazgeçmiyor.

Pizza yiyen oyuncu, kalorileri yakmak için amuda kalktı.

Bacak hareketleri yapan Merve Oflaz, o anları sosyal medyadan paylaştı.