Arka Sokaklar'ın Bahar'ı zinciri doladı, fiziği baş döndürdü! O karelere yorum yağıyor....

Arka Sokaklar dizisindeki Bahar Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, İspanya tatilinden kareler paylaştı.

Son olarak Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da aktif olarak boy gösteriyor.

Fiziği beğenildi

Cesur ve iddialı paylaşımlar yapmayı tercih eden Merve Oflaz, yeni kareler yayınladı.

İspanya'da tatilin keyfini çıkaran Oflaz, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Göbeğini açıkta bırakan zincir detaylı büstiyeriyle pozlar veren ünlü oyuncu, fiziğiyle akılları baştan aldı.

Takipçileri ise beğeni yağmuruna tutarken yorum yapmadan da geçmedi.

İşte o kareler...