Arka Sokaklar'ın Nurcan'ını bir de Instagram'da görün! Dekolteli pozları kasıp kavurdu

Arka Sokaklar'ın Nurcan'ını bir de Instagram'da görün! Dekolteli pozları kasıp kavurdu

Arka Sokaklar dizisinde Nurcan'a hayat veren Sabahat Kumaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı birbirinde güzel ve cesur pozlarla hayranlarının aklını başından aldı.

12 Mayıs 1989 yılında Aydın'da dünyaya gelen Sabahat Kumaş, 17. sezonu ile ekranda yer alan Arka Sokaklar dizisinde boy gösteriyor.

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden mezun olan Kumaş, oyunculuk üzerine eğitim aldı ve bu alanda ilerlemeyi tercih etti.

Karagül dizisinde canlandığı Melek karakteri ile tanınır hale gelen güzel isim, akabinde birçok başarılı dizide yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl, Adanalı ve Arka Sıradakiler gibi projelerde yer alan Sebahat Kumaş, sosyal medyada da oldukça aktif.

Resmi Instagram hesabı üzerinden hayatına dair karelerini yayınlayan Kumaş, pozlarıyla da dikkati çekiyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve magazin gündeminde çok fazla yer almayan Kumaş, Arka Sokaklar seyircisinin dikkatini çekti.

Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerine yorum ve beğeni yağdı.

Sebahat Kumaş'ın Instagram hali

Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sebahat Kumaş, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğini ortaya çıkaran paylaşımlar yapan Kumaş, Arka Sokaklar'da da başarılı bir grafik çiziyor.

Kendisine has bir tarzı olan ve doğallığı ile ön planda çıkan Kumaş'a yorum ve beğeni yağıyor. Arka Sokaklar dışında da oyuncunun birçok projesini takip edenler, sosyal medyadan da bu ilgilerini gösteriyor.