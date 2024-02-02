Arka Sokaklar'ın Seval Komiser'i son pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Güzelliğine teslim olduk" Efsane dizi Arka Sokaklar'ın kadrosunda dahil olan oyuncu Burcu Kara, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayın hayatına devam ediyor.

Efsane karakterlerin gelip geçtiği dizinin yeni sezon kadrosu da damga vuruyor.

Arka Sokaklar kadrosuna dahil olan Burcu Kara, "Seval Komiser" karakterini canlandırıyor.

Komiser Seval ile beğeni toplayan Burcu Kara'nın performansı kadar güzelliği de konuşuluyor.

Duru güzellik

43 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme geldi.

Bir çocuk annesi olan Burcu Kara'nın fiziği ve duru güzelliği dikkat çekti.

Kara'nın pozlarını görenler, beğeni butonuna basmadan geçemedi.

İşte Arka Sokaklar'ın Seval Komiser'inden etkileyici pozlar...