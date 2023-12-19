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Arka Sokaklar’ın yıldızı hem diziye hem de oyunculuğa veda etti! İşte yeni mesleği…

Arka Sokaklar’ın yıldızı hem diziye hem de oyunculuğa veda etti! İşte yeni mesleği… Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri diziye veda etti. Yalnızca diziyi değil, oyunculuk kariyerini de ardında bıraktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor…