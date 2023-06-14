Artık dans etmiyor! İşte Asena'nın son hali... Evliliğin ardından sahneleri bırakan Asena'nın son halini görenler, tanımakta zorlandı.

Bir zamanlar göbek dansıyla fırtınalar estiren Asena, inzivaya çekildi.

Oryanyal Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirdi.

Şimdilerde eşi ile mutlu bir evliliği olan Asena, sahneleri bıraktı.

Almaya Türkiye arası mekik dokuyan eski dansözün son hali, seyircilerinin merak konusu oldu.

Asena da estetikli

Değişimi ile dikkat çeken dansöz Asena'nın birçok estetik operasyon geçirdiği görüldü.

Şimdilerde sakin bir hayat süren ünlü 51 yaşındaki ünlü oryantalin eski halinden eser kalmadı.

İşte Asena'nın son hali...