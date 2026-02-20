Kızılcık Şerbeti'nde Ramazan sürprizi! Ünlü şef konuk oluyor...

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti‘nin bu akşam yayınlanacak bölümüne Şef Şükran Kaymak konuk oluyor.
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti‘nde Ramazan havası...
Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüne ünlü şef konuk oluyor.
Yayınlanacak yeni bölümde, büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği veren Ünal ailesi, bir araya gelerek Ramazan ayını karşılarken Asil’in dijital platformu Ramazan yayınlarına başlıyor.
Programın yeni bölümüne ise Şef Şükran Kaymak konuk oluyor.
Show TV’nin yemek programı “Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası”nın başarılı şefi Şükran Kaymak, Ramazan dolayısıyla dizide kendi kimliğiyle yer alıyor.
Sevilen şef, senaryo gereği Asil’in dijital platformunda yemek programlarına başlayarak izleyiciyle buluşuyor.
