Taşacak Bu Deniz'de trafik kazası! Eleni ve Fadime ölecek mi? İftara giderken...

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının favorisi...

Yeni bölümde ise heyecan hat safhada.

İso'ya tuzak kuran Eyüphan, frenlerle oynayacak ancak o arabaya Fadime ve Eleni binecek.

Büyük bir felakete zemin hazırlayan Eyüphan'ın hayalleri suya düşerken kızlar ise kaza yapacak.

FRENLER TUTMUYOR

Eleni ve Fadime, ilk iftarda Esme'yi yalnız bırakmak istemedikleri için yola çıkacak ve beklemedikleri bir kaza olacak.

Fragmanda verilen bu detaylar yürekleri ağza getirirken, "Eleni ve Fadime kurtulacak mı" merak ediliyor.

Detaylar ise akşamki bölüm ile netleşecek.