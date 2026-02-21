Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 1. fragmanı: Sırrı biri daha öğreniyor...

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde dengeler iyice değişti.

İnzivaya çekilen Esme, Ramazan'ı tek başına karşılarken Koçari ve Furtuna'da sahurlar yapıldı.

Şerif'in hapse girmesi ile özgürlüğüne kavuşan Esme, güçlenmek ve kızına gerçeği söylemek için gün sayarken Eleni ve Fadime yalnız bırakmak istemedi.

Esme'nin yanına yola çıkan kızlar, İso'nun pikabına binince olanlar oldu.

Pikabın frenleri tutmadı ve korkunç bir kaza yaşandı.

Yeni bölümde neler olacak diye merak edilirken ilk fragman geldi.

Fragman, 20. bölümün heyecanını iyice arttırdı.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında herkes Fadime ve Eleni'yi ararken Gezep'in büyük sırrı öğrendiği anlar damga vurdu.

İşte, o fragman...