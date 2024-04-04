Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi, son hali ağızları açık bıraktı! "Kim der 41 yaşında" Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Ermiş'i sosyal medyada görenler, hayran kaldı.

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2008-2010 yıllarına damga vuran yapım Aşk-ı Memnu, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi, döneme damga vurmuştu.

Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de zaman zaman gündeme geliyor.

Dizideki Cemile karakteri ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de son dönemin dikkat çeken isimlerinden oldu.

41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali görenleri hayrete düşürdü.

Gittikçe güzelleşen Ermiş'in Instagram'daki hali oldukça cesur çıktı.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in değişimi...