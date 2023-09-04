Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisi ile ilk kez poz verdi! O karelere yorum yağdı.. Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sinan Sicimoğlu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler..

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Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan ve daha sonra oyunculuğa yönelen Aslı Bekiroğlu özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yeni sevgilisini Instagram hesabından paylaşarak gündem olan Aslı Bekiroğlu yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

27 yaşında olan Aslı Bekiroğlu bir süredir Sinan Sicimoğlu ile aşk yaşıyor.

17 Kasım 1990 İstanbul'da dünyaya gelen Sinan Sicimoğlu aynı zamanda İrlanda vatandaşıdır. Sinema ve televizyon kariyerine 2019 yılında başlayan Sicimoğlu, "Aktris", "Maviye Sürgün" ve "La Casa de Raisa Vanessa" gibi yapımlarda rol almıştır.

Geçtiğimiz gün bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu ve Sinan Sicimoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekti.

İşte Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin paylaşımları..