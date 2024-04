Haberler



Medya



Atakan'dan Poyraz'a şok tehdit! Survivor All Star 74. bölüm tanıtımı

Atakan'dan Poyraz'a şok tehdit! Survivor All Star 74. bölüm tanıtımı Survivor All Star 2024'ün 74. bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı. İşte her geçen gün iplerin gerildiği Survivor'ın yeni bölüm fragmanı..