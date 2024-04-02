Atakan'dan Poyraz'a şok tehdit! Survivor All Star 74. bölüm tanıtımı Survivor All Star 2024'ün 74. bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı. İşte her geçen gün iplerin gerildiği Survivor'ın yeni bölüm fragmanı..

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star'da heyecan her geçen bölüm artarak devam ediyor.

Son dönemde yarışmacılar arasında yaşanan kavgalar ile sık sık gündem olan Survivor'da ipler iyice geriliyor.

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan ve son dönemlerde aldığı cezalar ile adından söz ettiren Yunus Emre yine olay çıkarttı.

Oyun esnasında mavi takımdan Seda ile bir tartışma yaşayan Yunus Emre ada konseyinde tartışmaya devam edince Acun Ilıcalı olaya dahil oldu.

Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde Yunus Emre'ye söylediği "Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır" sözleri gündeme oturdu.

Öte yandan Atakan ile Poyraz arasında yaşanan kavgada izleyenleri meraklandırdı.

İşte Survivor All Star 2024'ün 74. bölüm fragmanı...