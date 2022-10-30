Atatürk dizisinin konusu ne ve ne zaman başlayacak? Atatürk dizisinde kimler oynayacak?

Atatürk dizisinin konusu ne ve ne zaman başlayacak? Atatürk dizisinde kimler oynayacak?

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Disney Plus'ın heyecanla beklenen yeni dizisi Atatürk'ün ilk fragman yayınlandı. İşte dizi hakkında merak edilenler..

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus başarılı yapımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Platform açıkladığı yeni proje ile kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Disney Plus Atatürk dizisinin 2023'te platformda olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini. Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta." açıklamasına yer verildi.

Bu haber sonrası dizinini konusu ve dizide kimlerin oynayacağı büyük merak uyandırdı. Dizide Atatürk'ü canlandıracak oyuncu belli oldu.

Oyuncu kadrosu belli olmaya başladı

Disney Plus'ın Atatürk dizisinde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli Atatürk'ü canlandıracak. Dizide Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra Darko Peric, Hamdi Alkan, Songül Öden, Mehmet Günsür, Berk Cankat, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Sahra Şaş, Bertan Asllani ve Beran Kotan gibi isimler rol alacak.

Dizide dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'ın rol alacağıda iddia edliyor. fakat bu haber henüz netlik kazanmadı.

Atatürk dizisinin konusu ne?

Dizinin ilk tanıtımı 28 Ekimde'de yayınlandı. Fragman Çanakkale Savaşı'ndan bir sahne ile başlıyor ve bazı bölümlerde Atatürk'ün gençliğine gidiliyor. Dizinin konusu tam netlik kazanmazken 6 bölüm olacağı iddia ediliyor.