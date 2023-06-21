Atla Gel Şaban filminin çekildiği hipodrom bakın neresiymiş! Meğer Niyazi’nin at yarışlarını izlediği yer… Yeşilçam'ın kahkaha dolu filmi Atla Gel Şaban, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmde Niyazi'nin at yarışlarını izlediği hipodrom merak konusu oldu. Atla Gel Şaban filmindeki hipodrom bakın neresiymiş...

Yeşilçam’ın efsanesi Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Atla Gel Şaban aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Atla Gel Şaban, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Kemal Sunal, filmde Niyazi karakteriyle izleyicileri bir kez daha kahkahaya boğacak.

1984 yapımı olan filmin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Senaryosunu ise Aydemir Akbaş kaleme aldı.

Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan Atla Gel Şaban filminde Niyazi'nin at yarışlarını izlediği hipodrom merak konusu oldu.

At yarışlarını izleyen ve tutturduğu kuponlar sayesinde mafya babası Kazım ile tanışan Niyazi’nin başından geçenler eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Peki Niyazi'nin yarışları izlediği o hipodrom bakın neresiymiş...

Niyazi'nin at yarışlarını izlediği hipodrom bakın neresi çıktı!

Çekimleri İstanbul’da yapılan Atla Gel Şaban filmin de at yarışı sahnelerinin çekildiği hipodrom Bakırköy’deki Veliefendi Hipodromu’dur.