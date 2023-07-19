Avanak Apti filminde kimler oynuyor, ne anlatıyor? Kemal Sunal-Ayşen Gruda efsanesi... Türk sinemasının usta isimlerini buluşturan Avanak Apti, tv ekranlarında sıklıkla yayınlanıyor. İzleyiciler ise Avanak Apti konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Avanak Apti, TV ekranlarında...

İzleyiciler nostaljik anlar yaşatan Avanak Apti, Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın oturduğu, senaryosu ise Suavi Sualp’e ait olan film, 1978 yılında çekildi.

Komedi türündeki Avanak Apdi filminin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşıyor.

Filmi Show TV yayın akışında gören izleyiciler, ''Avanak Apdi nerede, ne zaman çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. Ayrıca Avanak Apdi filmi konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

İşte Avanak Apti hakkında merak edilenler...

Avanak Apti film konusu

Avanak Apdi, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor.

Apdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şensen'e kaptırır.

Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Apdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apdi'nin saf duygularından etkilenir.

Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Apdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apdi'nin peşine düşmeye karar verir.

Anavak Apti oyuncu kadrosu

Kemal Sunal - Apti

Ayşen Gruda - Nevin Şenses

Ünal Gürel - Barut Osman

Necdet Yakın - Nuri

Ali Şen - Simsar Cafer

Atilla Ergün - Komiser

Yadigar Ejder - Urfalı Apti

Macit Flordun - Menajer Erto

Arap Celal - Barut'un adamı

Sönmez Yıkılmaz - Barut'un adamı