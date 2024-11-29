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Aybüke Pusat beyaz elbisesiyle mest etti! "Beyaz melek"

Aybüke Pusat beyaz elbisesiyle mest etti! "Beyaz melek" Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler...