Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy karakterine hayat veren Aybüke Pusat güzelliğiyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden tam not alıyor.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagram'da 3.9 milyon takipçisi bulunuyor.
Son olarak bir markanın etkinliğine katılan Aybüke Pusat gecedeki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Beyaz bir elbise ile geceye katılan ünlü oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram pozları..