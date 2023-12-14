Aybüke Pusat transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Tutuştuk' Ünlü oyuncu iddialı pozları ile sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com

Aybüke Pusat güzelliği ve iddialı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat pek çok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı. Genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında ekranlara gelen 'Medcezir' isimli dizide rol alarak yaşadı.

Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak tanınmaya başladı.

27 yaşında olan Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunudur. Genç oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın son pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile büyük beğeni topladı.

Katıldığı bir gecedeki iddialı kombini ile dikkat çeken Aybüke Pusat verdiği iddialı pozları sosyal medyadan paylaştı.

Aybüke Pusat'ın o pozlarına 'Çok güzelsin', 'Tutuştuk' ve 'Maşallah' şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı..