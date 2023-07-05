Ayça Ayşin Turan bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! "Bu ne güzellik Ayça Hanım" Ayça Ayşin Turan sosyal medya hesabından sarı bornozuyla verdiği pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun set arkası bornozlu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayına giren Sen İnandır filmiyle beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan gündemden düşmüyor.

Ada Masalı dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Ayşin Turan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, cesur ve iddialı pozlarıyla ön plana çıkıyor. Bu kez set arkasından paylaştı.

Bornozlu paylaşımıyla mest etti

Sen İnandır filminin set arkasından birkaç kare paylaşan Ayça Ayşin Turan, sarı bornozuyla kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun bornozlu pozları sosyal medyayı salladı. O kareler kısa sürede çok konuşulan gönderiler arasına girdi.

Takipçileri ünlü oyuncunun pozlarına kayıtsız kalamadı. Kimi esprili yorumlarda bulunurken kimi güzelliğini övdü.