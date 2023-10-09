Ayça Ayşin Turan bozkırda cesur pozlarıyla dumur etti! "Güzellikte sınır tanımıyorsun" FOX TV'nin yeni dizisi Kader Bağları'nda Sevda karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncunun bozkırda verdiği cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti.

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Ayça Ayşin Turan, Kader Bağları dizisinde canlandırdığı Sevda karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce Karagül, Ada Masalı, Dinle Sevgili, Meryem gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncular arasında.

Oyunculuğuyla sadece değil, aynı zamanda cesur pozlarıyla da adından söz ettiren Turan, son paylaşımlarıyla bir kez daha gündemi salladı.

Bozkırda cesur pozlarıyla mest etti

Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı bozkır manzaralı cesur pozlarıyla büyük bir ilgi topladı.

Göz alıcı güzelliği ve cesur duruşuyla dikkat çeken oyuncu, bu fotoğraflarıyla magazin gündemine oturdu.

30 yaşındaki Ayça Ayşin Turan, Sinop’ta dünyaya geldi. Ailecek Karadenizli olan genç oyuncu, anne tarafından Selanik göçmeni.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık pozlarını yayınlayarak, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.