Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağıyor

2021 yılında Ada Masalı dizisinde Haziran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ayça Ayşin Turan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
O dönemlerde rol arkadaşı Alp Navruz ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.
Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Son olarak doğayla iç içe pozlarını yayınladı.
Duru güzelliğine beğeni yağdı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu doğanın içinden pozlarını paylaştı. Makyajsız haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.
Ünlü oyuncunun doğal hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Pozlarına beğeni ve yorum yağmuru geldi.