Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağıyor Ada Masalı dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Ayça Ayşin turan, duru güzelliğiyle sosyal medya hesabını süslüyor. Bu kez doğanın içinden paylaştı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.

2021 yılında Ada Masalı dizisinde Haziran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ayça Ayşin Turan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

O dönemlerde rol arkadaşı Alp Navruz ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Son olarak doğayla iç içe pozlarını yayınladı.

Duru güzelliğine beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu doğanın içinden pozlarını paylaştı. Makyajsız haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncunun doğal hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Pozlarına beğeni ve yorum yağmuru geldi.