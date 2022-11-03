Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, katıldığı canlı yayında çocukluğu hakkında itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu itiraflarıyla duygu dolu anlar yaşattı. İşte detaylar...

30 yaşındaki başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı program, konukların itiraflarıyla herkesi duygulandırıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan tarafından kendisine sorulan soruları cevaplayan Ayça Ayşin Turan, bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Çocukluğu ve babası hakkında itiraflarda bulundu. Canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı. İşte detaylar...

Çocukluk itirafından sonra gözyaşlarını tutamadı

Ahmet Mümtaz Taylan sordu, Ayça Ayşin Turan cevapladı. "Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" diyen ünlü oyuncu, "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan "Sevdiklerin için her şeyi göze alır mısın?" sorusunu sorunca Turan, “Sevdiklerim için her şeyi göze alabilirim" dedi.

Sonrasında gelen "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise güzel oyuncu gözyaşları içinde "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum." yanıtını verdi.

Daha sonra Ahmet Mümtaz Taylan, "Güzel bir çocukluk geçirdiğini söyledin. Çocuklarla aran nasıldır? Anneliğe bakış açın nedir?" diye sordu.

Ayça Ayşin Turan, "Hem anne olmak hem de evlat edinmek istiyorum. Sadece doğurmak ile anne olunmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.