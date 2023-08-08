Ayça Ayşin Turan’dan cesur pozlar! Karın kaslarıyla hayran bıraktı "Yine düştük güzelliğine" Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan çekimlerine başladığı Kader Bağları dizisinin setinde peş peşe pozlar verdi. Verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.

30 yaşındaki başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde FOX TV’de yayınlanacak olan Kader Bağları dizisinin çekimleri için kamera karşısına çıkıyor.

Başrolünü Serkan Çayoğlu ile paylaşan Ayça Ayşin Turan, dizi setinde büstiyeriyle kamera karşısına geçti.

Set pozları sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, yeni dizisi Kader Bağları setinden cesur pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı. Sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmuru geldi.

Ada Masalı, Zemheri, Karagül gibi dizilerde de rol alan Ayça Ayşin Turan, güzelliğiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Ünlü oyuncunun set pozlarına takipçilerinden “Çok güzelsin”, “Gerçek misin”, “Vücut mükemmel maşallah” gibi yorumlar geldi.