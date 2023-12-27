Ayça Ayşin Turan'ın eski halini görenler şok geçirdi! Ünlü ismi görenler tanıyamadı...

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın eski hali sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.
2021 yılında Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun estetiksiz hali ortaya çıktı. Oyuncunun büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın yaşadığı büyük değişim hayranlarınıda şaşkına çevirdi.
Rol aldığı dizilerin ardından büyük bir üne kavuşan Ayça Ayşin Turan'ın Instagram'da 6.6 milyon takipçisi bulunuyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun eski hali gündem oldu.
İşte Ayça Ayşin Turan'ın eski hali...