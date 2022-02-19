Aygün Aydın mini saten geceliğiyle yere serildi, takipçileri 'Hakan' görmesin dedi...

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşktan ziyade ayrılığı ile magazin dünyasında adını duyuran Aygün Aydın, paylaştığı pozlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hakan Sabancı'yı ifşalamasıyla gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

95 doğumlu Aygün Aydın, bir zamanlar Bu Tarz Benim yarışmasında yer aldı ardından birkaç dizide oyunculuk yaptı.

Ancak adını Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve ayrılık sonrasındaki açıklamalarıyla duyurdu.

Sabancı hakkında paylaşımlarından dolayı hapis yatan Aydın, sivridilli açıklamalarıyla zaman zaman tepki çekiyor.

AYGÜN AYDIN'DAN SEKSİ POZLAR

Geçtiğimiz günlerde "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aydın, bu defa seksi pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Mor saten gecelikle yere uzanarak pozlarını paylaşan Aygün'e binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımları...