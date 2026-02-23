Eşref Rüya 34. bölüm 2. fragmanı: Dinçer gitti, Ölü Yaşar geldi “Başlıyoruz”

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından Eşref Rüya, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı artırdı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide, Eşref ve Nisan’ın karşı karşıya kaldığı tehdit giderek büyüyor.

Öte yandan diziye yeni bir soluk geliyor. Ünlü oyuncu Erol Babaoğlu, yeni bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak.

Peki, yeni bölümde dengeler nasıl değişecek, izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?

ÖLÜ YAŞAR GELİYOR

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, kadrosuna sürpriz bir ismi daha dahil ediyor.

Başarılı oyuncu Erol Babaoğlu, dizinin yeni bölümünde “Ölü Yaşar” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İşte Eşref Rüya 34. bölüm 2. fragman: