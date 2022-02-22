Aziz 15. bölüm fragmanı: Aziz, Mösyö Pierre'i öldürüyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Aziz'in intikam sözlerinin ardından Fransua'nın şoke olmuş ifadesi, akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getirdi.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, her bölümünde reytniglerdeki başarı grafiğini artırmayı sürdürüyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyan Aziz dizisinin 25 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 15. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Fragmanda; babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz, intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu..." sözleri gerilimi giderek artırdı.

Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda, Aziz'in intikam sözlerinin ardından Fransua'nın şoke olmuş ifadesi ekranlara geldi. O anlar akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getirdi. İşte Aziz 15. bölüm fragmanı...

​ Aziz 15. Bölüm 1. Fragmanı VİDEO

AZİZ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Galip, Pierre'in oğlu Andre'yi öldürdüğünü açığa çıkarmakla Aziz'i tehdit etti ancak Aziz, yaptığı karşı hamleyle Galip'i bozguna uğrattı. Bu sırrı saklayanın, hatta olayı kapatmak için onu şehirden yollayan kişinin kendisi olduğunu Galip'e söyledi. Aziz'i yakarsa kendisinin de yanacağını anlayan Galip öfkeden deliye döndü.

Aziz'in halı atölyesine giden ve Aziz Payidar devrinin sona erdiğini ilan eden Pierre ise her şeyden habersizdi. Atölyenin hala Aziz'e ait olduğunu öğrenen Pierre, delil olarak göstereceği erzaklara ulaşmak için tüm şehrin aranmasını emretti.

Babası tarafından kovulan Adem ile Dilruba ise Galip yüzünden otelde kalamayınca Aziz'in çiftliğine sığındı. Bu durumun Aziz ile Efnan'ın ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkarak düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kaldı.

Maksude'yi kurtarmak için Aziz'in yanına giden Galip, delil olabilecek erzakları atölyesinden çıkarmasını istedi. Kenan'ın yardımıyla Fransızların gözü önünde atölyeden çıkarılan erzaklar Türklere dağıtıldı. Finalde ise Aziz'in karşısına çıkan Galip, ona Edip Payidar'ın öldüğü gece ile ilgili gerçekleri anlatmak istedi.

Babasının ölümüne neden olan Pierre'in eşi Madam Nina'nın, Edip Payidar'a aşık olduğunu dile getirdi. Türklere bilgi taşıyan karısının ihanetinin sebebi olan Edip'in açığını bulmak için sabırla bekleyen Pierre'in fırsatını bulunca onu öldürdüğünü söyledi. Duyduklarına inanamayan Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.