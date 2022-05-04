Aziz 24. bölüm fragmanı: Galip Payidar hapse düştü, Pierre Martin evinde saldırıya uğradı!

Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Galip Payidar tutuklanırken Pierre'in saldırıya uğradığı görüldü. Peki Pierre Martin ölecek mi?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, heyecan dolu yeni bölümleri ile nefes kesiyor.

Murat Yıldırım'ın Aziz'e, Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizinin 6 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 24. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Pierre'in evindeki aksiyon sahneleri dikkati çekti.

Fransızların mal varlığına el koyduğunu duyan Adem büyük bir şaşkınlık yaşarken Galip Payidar tutuklandı.

Feridun'un, ''Sakın Aziz, böyle bir şey yapayım deme!'' sözleri dikkat çekerken Pierre'in saldırıya uğradığı anlarda gerilim giderek yükseldi.

''Mevzu bahis vatan olunca gerisi teferruattır!'' sözleri üzerine Aziz'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. Peki Pierre ölecek mi? İşte Aziz 24. bölüm fragmanı...

Aziz 24. Bölüm 1. Fragman İzle

Aziz 23. bölüm özeti

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır.

Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.