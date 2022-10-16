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    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun'dan sere serpe sütyensiz poz

    Tatlı Küçük Yalancılar,Masumlar Apartmanı gibi pek çok dizide rol aldığı bilinen oyuncu Melisa Şenolsun,paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bu kez bacak dekolteli pozuyla büyüledi.
    • 16.10.2022 - 14:41
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    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun'dan sere serpe sütyensiz poz

    Ekranlarda son olarak Masum Apartmanı dizisinde rol alan ve daha önce Atiye, Menajerimi Ara, Nefes Nefese gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Melisa Şenolsun, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldığı ve kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeş olduğu bilinmekte.

    Melisa Şenolsun'un bacak dekolteli pozu olay oldu!

    Kariyerine 2015 senesindeTatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan ve İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun olan Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. Sonrasında ekranlarda Kiralık Aşk isimli yaz dizisinde "Sude" karakterini canlandıran oyuncu, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakterini oynamıştır.

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #1

    Son olarak Atiye dizisinde rol alan Şenolsun, aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk sene birliktelik yaşamıştır. Ünlü çift sonrasında 2019'da ayrılmıştır. Genç isim daha sonra yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başlamıştır.

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #2

    24 Eylül 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Şenolsun, bu kez sere serpe poz verdiği bacak dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #3

    İşte Melisa Şenolsun'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #4

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #5

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #6

    Bacak dekolteli pozu olay oldu! Melisa Şenolsun dan sere serpe sütyensiz poz #7


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