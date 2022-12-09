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    • Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan seksi dans paylaşımı: "Rüyada mıyız?"

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan seksi dans paylaşımı: "Rüyada mıyız?"

    Televizyon ekranlarında daha önce Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, seksi dans paylaşımıyla takipçilerini mest etti.
    • 09.12.2022 - 16:32
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    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?'

    Daha önce FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Köseoğlu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almaya devam ediyor.

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #1

    20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen ve 29 yaşında olan Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde almıştır. Köseoğlu, henüz çocuk yaşta oyunculukla tanışmıştır ve 6 yaşındayken Ruhsar dizisinde rol almıştır. Sonrasında ise Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almıştır.

    Ünlü isim daha önce Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin dizisinde de Zeynep karakterine de hayat vermiştir.

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #2

    Seksi dansıyla olay oldu!

    Köseoğlu, bu defa bacaklarını açarak dans ettiği dansıyla sosyal medyayı salladı.

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #3

    "Çoraplarım perişan oldu"

    Ünlü isim dans paylaşımına "1 sene ara verip bu choreoyla başlayınca hamstringlerim, ellerim, belim ama özellikle çoraplarım perişan oldu" notunu düştü.

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #4

    "Rüyada mıyız?"

    Ünlü ismin etkileyici dansına takipçilerinden "Büyülendik", "Bu nasıl dans? Bayılacağız" , "Rüyada mıyız?" yorumları yağdı.

    İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #5

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #6

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #7

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #8

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #9

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #10

    Bacaklarını açarak dans etti! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan seksi dans paylaşımı: 'Rüyada mıyız?' #11


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