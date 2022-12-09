Televizyon ekranlarında daha önce Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, seksi dans paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Daha önce FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Köseoğlu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almaya devam ediyor.

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen ve 29 yaşında olan Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde almıştır. Köseoğlu, henüz çocuk yaşta oyunculukla tanışmıştır ve 6 yaşındayken Ruhsar dizisinde rol almıştır. Sonrasında ise Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almıştır.

Ünlü isim daha önce Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin dizisinde de Zeynep karakterine de hayat vermiştir.

Seksi dansıyla olay oldu!

Köseoğlu, bu defa bacaklarını açarak dans ettiği dansıyla sosyal medyayı salladı.

"Çoraplarım perişan oldu"

Ünlü isim dans paylaşımına "1 sene ara verip bu choreoyla başlayınca hamstringlerim, ellerim, belim ama özellikle çoraplarım perişan oldu" notunu düştü.

"Rüyada mıyız?"

Ünlü ismin etkileyici dansına takipçilerinden "Büyülendik", "Bu nasıl dans? Bayılacağız" , "Rüyada mıyız?" yorumları yağdı.

İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...