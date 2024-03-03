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Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezer Sever cesur çıktı! Dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti...

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezer Sever cesur çıktı! Dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti... Yayın hayatına başarılı bir giriş yapan Bahar dizisinin Umay’ı görenleri mest etti. Genç oyuncu Alisa Sezer Sever güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte, görenleri mest eden o kareler…