Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezer Sever cesur çıktı! Dekoltesiyle sosyal medyayı yaktı geçti...

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Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana başarılı bir ivmeyle devam eden Bahar: Uyanmaya Hazır mısın reytingleri yıkıp geçiyor.
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi kadrosunda genç yeteneklere de yer veriyor.
Dizinin başrol karakteri olan Bahar’a hayat veren Demet Evgar’ın kızı rolüyle başarılı bir oyunculuk sergileyen genç yetenek Alisa Sezer Sever sosyal medya paylaşımlarıyla da görenleri büyülüyor.
Genç oyuncu Sever, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımıyla ortalığı yakıp geçti.
İşte, genç oyuncunun o kareleri...