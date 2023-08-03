Bakan bir daha baktı! 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'dan bikinili pozlar: "Sürpriz sonlu..." Son zamanlarda yıldızı gittikçe parlayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile hayranlarından tam not aldı.

Son olarak Veda Mektubu dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Pandemi döneminden bu yana sosyal medyayı eğlenceli bir hale getiren Nurgül Yeşilçay, tam 16 kilo birden verdi.

Hızla kilo veren ve zayıf hallerine geri dönen Nurgül Yeşilçay, dizisinin final vermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Sevgilisi ile tatile çıkan Yeşilçay, kilo verdikten sonra bikinili karelerini yayınladı.

Yorum yağdı

"Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" diyerek zayıflama sırını açıklayan Nurgül Yeşilçay, tekne pozlarıyla büyüledi.

Tekne pozlarına yorum yapan hayranları hem zayıflığına hem de güzelliğine değindi.

Oyuncu ayrıca sevgilisiyle olan romantik pozlarını da karelerine eklemeyi ihmal etmedi.