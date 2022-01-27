Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Midilli nerede, hangi ülkede? Midilli Adası'nın haritadaki konumu

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Midilli nerede, hangi ülkede? Midilli Adası'nın haritadaki konumu

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde adı geçen Midilli Adası'nın nerede, hangi ülkede olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Midilli nerede, hangi ülkede?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in sevilen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, sezonun en iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı dizide bulunan karakterlerin yanı sıra hikayenin geçtiği yerler de merak ediliyor.

Bu noktada dizide sık sık adı geçen Midilli'nin tarihi ve konumu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Midilli nerede, hangi ülkede? İşte Midilli Adası'nın haritadaki yeri...

MİDİLLİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bahsedilen Midilli Adası, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adasıdır.

Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Burhaniye ile Ayvalık ilçelerine yakın olan ada, Eğriboz ve Girit’ten sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır. Başkenti Mytilene'dir. Ünlü Yunan şairleri Sappho ve Alcaeus’un memleketidir.

Ada, 2 büyük körfez; Yera (Geras) ve Kalonya (Kallonis) körfezleri ile çok sayıda koylara ve burunlara sahiptir. Adanın en önemli ovaları Kalonya (Kalloni), Ippion, Perama ve Herse (Eressos) ovalarıdır. En yüksek dağlar ise Olymbos, Lepetimnos ve Psilokoudouno dağlarıdır.

Ada zeytin ağacı yönünden zengin olması ile birlikte çam, köknar, çınar, kestane, kayın ağaçları ile de bezenmiştir. Adanın batı kesimi çorak, doğu kesimi ise zeytinlik ve çamlıktır.

MİDİLLİ'NİN TARİHÇESİ

Tarih öncesi dönemden beri önemli olan ve Karadeniz yolu üzerinde bulunan ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurdu ve adalı tacirler Naukratis'e dek gitti. Birkaç rakip site (Antissa, Eresos, Pyrrha, Methymna ve Midilli) arasında paylaşıldı. Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirdi.

Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında şiddetli siyasal çatışmalar meydana geldi. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli'de düşün yaşamı canlıydı. Kültür sadece erkeklerin tekelinde değildi (örneğin, rahibe Sappho burada bir genç kızlar okulu kurmuştu). Adanın siyasal tarihi İyonya'nınkiyle içiçedir.

Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katıldılar. MÖ 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklandı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi tasarlayan Atinalılar, sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.

Daha sonra İskender İmparatorluğu'nun, Mısır'daki Ptolemaios hanedanının, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan Midilli, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi üzerine Bizans'ın payına düştü.

İstanbul'u Latinler'in işgalinden sonra bir süre Venediklilerin elinde kaldı. İmparator Yuannes, adayı 1355'te kız kardeşi ile evlenen Cenevizli I. Francesco Gattilusio'ya verdi. Ada 15. yüzyılın ortalarına kadar Gattilusio ailesi tarafından yönetildi.