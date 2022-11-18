Petrol
89.73
-0.06%
Euro
19.3327
0.17%
Dolar
18.6188
0.13%
Altın
1.054
0.17%
Borsa
4541
0.75%
Bitcoin
318.718
1.44%
BTXN Coin
6.61
1.84%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep'i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında?

    Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayatı beyazperdeye uyarlandı. 18 Kasım'da vizyona giren "Barış Akarsu Merhaba" filminin oyuncu kadrosu dikkat çeken isim ise "Zeynep" karakteriyle Almila Ada oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep'i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında?

    42 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu, beyazperde de hayat buluyor.

    Merhum sanatçı Barış Akarsu’nun yaşamını konu alan Merhaba filmi vizyona girdi.

    Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı filmi, Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor.

    Akarsu’nun hayranları merakla filmi vizyona girmesini beklerken filmin başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın paylaşıyor.

    Barış Akarsu'nun sevgilisi

    Şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirdi. Kız arkadaşı Zeynep Koçak ise aynı kazada yaşamını yitirdi.

    Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akarsu'nun, aynı kazada ölen Zeynep Koçak ile yedi yıllık beraberliği olduğunu biliniyor.

    Barış Akarsu nun sevgilisi Zeynep i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında? #1

    Almila Ada kimdir

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri alan Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

    Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim alan Ada, oyunculuğa adım attı.

    Daha önce Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan genç oyuncu, adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterini canlandıran Almila Ada, Barış Akarsu filmindeki performansı ile dikkat çekti.

    28 yaşındaki oyuncu, filmde Zeynep karakteriyle Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandırıyor.

    Barış Akarsu nun sevgilisi Zeynep i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında? #2

    Barış Akarsu nun sevgilisi Zeynep i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında? #3

    Barış Akarsu nun sevgilisi Zeynep i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında? #4


    İzmir hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 18 Kasım 2022 elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İzmir hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? 18 Kasım 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Sayfa

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir