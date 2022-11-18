Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep'i oynayan Almila Ada kimdir, kaç yaşında?

Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayatı beyazperdeye uyarlandı. 18 Kasım'da vizyona giren "Barış Akarsu Merhaba" filminin oyuncu kadrosu dikkat çeken isim ise "Zeynep" karakteriyle Almila Ada oldu.

42 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu, beyazperde de hayat buluyor.

Merhum sanatçı Barış Akarsu’nun yaşamını konu alan Merhaba filmi vizyona girdi.

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı filmi, Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor.

Akarsu’nun hayranları merakla filmi vizyona girmesini beklerken filmin başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın paylaşıyor.

Barış Akarsu'nun sevgilisi

Şarkıcı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirdi. Kız arkadaşı Zeynep Koçak ise aynı kazada yaşamını yitirdi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akarsu'nun, aynı kazada ölen Zeynep Koçak ile yedi yıllık beraberliği olduğunu biliniyor.

Almila Ada kimdir

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri alan Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim alan Ada, oyunculuğa adım attı.

Daha önce Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan genç oyuncu, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterini canlandıran Almila Ada, Barış Akarsu filmindeki performansı ile dikkat çekti.

28 yaşındaki oyuncu, filmde Zeynep karakteriyle Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandırıyor.