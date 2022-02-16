Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul ve Çukur dizilerinin yıldızı Burak Dakak, Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve İlayda Alişan'ın yer aldığı ATV'nin iddialı projesi Hakim dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Soner Caner ile Erkan Tunç'un oturduğu, senaryosunu ise Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı ATV'nin iddialı dizisi Hakim için geri sayım devam ediyor.

Tüm dünyada büyük ses getiren ve başrolünde Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın yer aldığı ABD yapımı ''Your Honor'' dizisinden uyarlama olan Limon Film imzalı Hakim dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Dizinin Türkiye versiyonunda ise başrolü Diriliş Ertuğrul ve Çukur dizilerinin yıldızı Burak Dakak, Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve İlayda Alişan paylaşıyor.

İLK TANITIM GELDİ

Uzun süredir hazırlıkları yapılan ve tkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek olan Hakim dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından oğlunu koruyabilmek için kendisini soktuğu zor durumu konu edinen Hakim dizisi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Burak Dakak, merakla beklenen dizide Erdal Beşikçioğlu'nun oğluna hayat verecek. İlayda Alişan ise mafya babasının üniversitede okuyan kızını canlandıracak.

Hakim Teaser VİDEO

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU

Burak Dakak'ın hayat vereceği karakter, bir gün okula giderken arabayla bir gence çarpıp ölümüne sebep olur ve olay yerinden kaçar. Olaylar bundan sonra başlar Öldürdüğü çocuk, ülkenin en belalı mafya babasının oğludur.

Mafya babası oğlunun intikamını almak için kaza yapanı arar. İlayda Alişan'ın hayat vereceği karakter ise Burak Dakak ile aynı okuldadır. Hakim baba, oğlunu bu işten sıyırmaya çalışacaktır.